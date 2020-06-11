Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США утвердили пакет помощи Украине в сфере безопасности объемом $250 млн

Четверг, 11 июня 2020, 17:18

В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США американский Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в области безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности" (USAI).

Об этом сообщило посольство Украины в США, передает "Европейская правда".

Согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украины только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и т.п.

Предоставленные американской стороной средства будут способствовать усилению боевой способности украинской армии и направлены на сохранение жизни и здоровья украинских воинов, которые борются с российской агрессией, подчеркнули в посольстве.

Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи делается на поддержке Военно-морских сил ВСУ на фоне агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

"Спасибо американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку процесса реформ в Украине и укрепление оборонных возможностей нашей страны на передовой борьбы с российской агрессией. Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближение его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства", - прокомментировали в посольстве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
США
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: