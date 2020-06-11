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США утвердили пакет помощи Украине в сфере безопасности объемом $250 млн

Четверг, 11 июня 2020, 17:18

В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США американский Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в области безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности" (USAI).

Об этом сообщило посольство Украины в США, передает "Европейская правда".

Согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украины только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и т.п.

Предоставленные американской стороной средства будут способствовать усилению боевой способности украинской армии и направлены на сохранение жизни и здоровья украинских воинов, которые борются с российской агрессией, подчеркнули в посольстве.

Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи делается на поддержке Военно-морских сил ВСУ на фоне агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

"Спасибо американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку процесса реформ в Украине и укрепление оборонных возможностей нашей страны на передовой борьбы с российской агрессией. Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближение его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства", - прокомментировали в посольстве.

Темы: СШАденьги


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