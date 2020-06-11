Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС Грузії викликали посла України через заяву Саакашвілі

Четвер, 11 червня 2020, 18:26
В МЗС Грузії викликали посла України через заяву Саакашвілі

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що до відомства викличуть українського посла Ігоря Долгова через заяви голови виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Грузия Online".

За словами міністра, саме з побоюваннями спроб втручання Саакашвілі у грузинську політику пов'язаний виклик посла Грузії в Україні для консультацій.

"Це якраз те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег — людина, призначена на одну з високих посад, що знаходиться в розшуку, якого грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності у чотирьох незалежних справах, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.

Природно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів", - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликаний український посол.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив: "Я не збираюся спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії. Я дійсно буду на передній лінії боротьби".

Нагадаємо, 8 травня Грузія відкликала свого посла у Києві  Теймураза Шарашенідзе для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.

Теми: ГрузіяСаакашвілідипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
Усі новини...
Реклама: