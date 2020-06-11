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В МЗС Грузії викликали посла України через заяву Саакашвілі

Четвер, 11 червня 2020, 18:26

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що до відомства викличуть українського посла Ігоря Долгова через заяви голови виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Грузия Online".

За словами міністра, саме з побоюваннями спроб втручання Саакашвілі у грузинську політику пов'язаний виклик посла Грузії в Україні для консультацій.

"Це якраз те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег — людина, призначена на одну з високих посад, що знаходиться в розшуку, якого грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності у чотирьох незалежних справах, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.

Природно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів", - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликаний український посол.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив: "Я не збираюся спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії. Я дійсно буду на передній лінії боротьби".

Нагадаємо, 8 травня Грузія відкликала свого посла у Києві  Теймураза Шарашенідзе для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.

Теми: ГрузіяСаакашвілідипломатичні відносини


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