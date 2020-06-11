В МИД Грузии вызвали посла Украины из-за заявления Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что в ведомство вызовут украинского посла Игоря Долгова из-за заявлений председателя Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Грузия Online".

По словам министра, именно с опасениями попыток вмешательства Саакашвили в грузинскую политику связан вызов посла Грузии в Украине для консультаций.

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег — человек, назначена на одну из высоких должностей, что находится в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности в четырех независимых делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани, добавив, что в МИД для разъяснений был вызван украинский посол.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил: "Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы".

Напомним, 8 мая Грузия отозвала своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на пост председателя исполнительного комитета Совета реформ.