SpaceX визначила дату запуску чергової партії спутників системи Starlink 

Американська компанія SpaceX 13 червня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 58 спутників системи Starlink.

Джерело: SpaceX у Twitter

Дослівно: "Орієнтовано у суботу 13 червня о 5:21 ми плануємо запустити 58 спутників Starlink та 3 апарати компанії Planet labs".

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 a.m. EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP