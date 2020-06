SpaceX определила дату запуска очередной партии спутников системы Starlink

Американская компания SpaceX 13 июня планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 58 спутников системы Starlink.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "Ориентированно в субботу 13 июня в 5:21 мы планируем запустить 58 спутника Starlink и 3 аппарата компании Planet labs".

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 a.m. EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP