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У світі зареєстрували понад 7,5 млн випадків COVID-19

П'ятниця, 12 червня 2020, 03:24

За час пандемії коронавірусу у всьому світі зафіксували 7 мільйонів 582 тисячі випадків зараження на коронавірус: найбільше в США, Бразилії та Росії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Жертвами COVID-19 стали вже 423 тисячі людей. Водночас побороли хворобу 3 мільйони 832 тисячі заражених.

Наразі активними залишаються 3 мільйони 326 тисяч випадків.

Серед країн-лідерів за темпами поширення вірусу є Сполучені Штати – 2 мільйони 88 тисяч підтверджених випадків, за останню добу – близько 22,5 тисяч. 

У Бразилії загалом виявили 805 тисяч випадків, за минулу добу – більше 30 тисяч. 

Окрім того, у Росії загалом зареєстрували більше 502 тисяч випадків та + 8,7 тисяч за останню добу.

11 червня у світі кількість хворих на коронавірус зросла на 135 тисяч. За цей же час померли 4937 осіб. 

 
Знімок екрану: Worldometers 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • 10 червня число хворих на коронавірус зросло на 134 тисячі. Цього ж дня померли 5165 людей, у яких діагностували COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


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