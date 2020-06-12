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В мире зарегистрировано более 7,5 млн случаев COVID-19

Пятница, 12 июня 2020, 03:24

За время пандемии коронавируса во всем мире зафиксировали 7 миллионов 582 тысяч случаев заражения коронавирусом: больше всего в США, Бразилии и России.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Жертвами COVID-19 стали уже 423 тысяч человек. В то же время побороли болезнь 3 миллиона 832 тысячи зараженных.

Сейчас активными остаются 3 миллиона 326 тысяч случаев.

Среди стран-лидеров по темпам распространения вируса являются Соединенные Штаты – 2 миллиона 88 тысяч подтвержденных случаев, за последние сутки – около 22,5 тысяч.

В Бразилии в целом обнаружили 805 тысяч случаев, за прошедшие сутки – более 30 тысяч.

Кроме того, в России зарегистрировали более 502 тысяч случаев и + 8700 за последние сутки.

11 июня в мире количество больных коронавирус выросла на 135 тысяч. За это же время умерли 4937 человек.

 
Снимок экрана: Worldometers

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним:

  • 10 июня число больных коронавирус выросло на 134 тысячи. В этот же день умерли 5165 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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