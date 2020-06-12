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Twitter видалив понад 170 тисяч акаунтів, пов’язаних із Китаєм та РФ

П'ятниця, 12 червня 2020, 07:13

Соціальна мережа Twitter закрила більше 170 тисяч персональних акаунтів, які були пов’язані із владою Китаю. 

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що пов’язані із Китаєм акаунти поширювали маніпуляції щодо протестів у Гонконзі, коронавірусу та інших тем. 

У компанії вважають, що дописи із цих облікових записів сприяли Комуністичній партії Китаю. 

Дослідники зі Стенфордської інтернет-обсерваторії виявили, що лише близько 23 тисяч створювали повідомлення. Інші 150 тисяч натомість поширювали їх.

Загалом було створено майже 350 тисяч твітів. Зазначимо, що офіційно соціальна мережа Twitter у Китаї заблокована. 

Компанія також знайшла близько тисячі акаунтів, які просували єдиноросів. 

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ, який повинен подолати "онлайн-цензуру з боку соціальних мереж" в США.

Українська правда
Теми: соцмережіКитай


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