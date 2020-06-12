Twitter видалив понад 170 тисяч акаунтів, пов’язаних із Китаєм та РФ
П'ятниця, 12 червня 2020, 07:13
Соціальна мережа Twitter закрила більше 170 тисяч персональних акаунтів, які були пов’язані із владою Китаю.
Джерело: CNN
Деталі: Зазначається, що пов’язані із Китаєм акаунти поширювали маніпуляції щодо протестів у Гонконзі, коронавірусу та інших тем.
У компанії вважають, що дописи із цих облікових записів сприяли Комуністичній партії Китаю.
Дослідники зі Стенфордської інтернет-обсерваторії виявили, що лише близько 23 тисяч створювали повідомлення. Інші 150 тисяч натомість поширювали їх.
Загалом було створено майже 350 тисяч твітів. Зазначимо, що офіційно соціальна мережа Twitter у Китаї заблокована.
Компанія також знайшла близько тисячі акаунтів, які просували єдиноросів.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп підписав указ, який повинен подолати "онлайн-цензуру з боку соціальних мереж" в США.
Українська правда