Twitter удалил более 170 тысяч аккаунтов, связанных с Китаем и РФ
Социальная сеть Twitter закрыла более 170 тысяч персональных аккаунтов, которые были связаны с властями Китая и российской правящей партией "Единая Россия".
Источник: CNN
Детали: Отмечается, что связанные с Китаем аккаунты распространяли манипуляции касательно протестов в Гонконге, коронавируса и других тем.
В компании считают, что сообщения из этих учетных записей способствовали Коммунистической партии Китая.
Исследователи из Стэнфордской интернет-обсерватории обнаружили, что лишь около 23 тысяч пользователей создавали сообщения. Другие 150 тысяч распространяли их.
Всего было создано около 350 000 твитов. Отметим, что официально социальная сеть Twitter в Китае заблокирована.
Компания также нашла около тысячи аккаунтов, которые продвигали единороссов.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен преодолеть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.