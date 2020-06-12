Twitter удалил более 170 тысяч аккаунтов, связанных с Китаем и РФ

Социальная сеть Twitter закрыла более 170 тысяч персональных аккаунтов, которые были связаны с властями Китая и российской правящей партией "Единая Россия".

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что связанные с Китаем аккаунты распространяли манипуляции касательно протестов в Гонконге, коронавируса и других тем.

В компании считают, что сообщения из этих учетных записей способствовали Коммунистической партии Китая.

Исследователи из Стэнфордской интернет-обсерватории обнаружили, что лишь около 23 тысяч пользователей создавали сообщения. Другие 150 тысяч распространяли их.

Всего было создано около 350 000 твитов. Отметим, что официально социальная сеть Twitter в Китае заблокирована.

Компания также нашла около тысячи аккаунтов, которые продвигали единороссов.

Напомним: