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COVID-19: в Україні за добу 683 нових хворих, 426 одужань

П'ятниця, 12 червня 2020, 08:18
COVID-19: в Україні за добу 683 нових хворих, 426 одужань

За добу 11 червня в Україні діагностували 683 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас 426 хворих одужали, 16 осіб померли від ускладнень.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я

Деталі: Загалом за час пандемії коронавірус виявили в 29 753 мешканців України, із них 13 567 одужали, 870 осіб померли.

 

За даними РНБО, жодного випадку не зафіксовано в четвер у двох областях: Херсонській та Луганській.  

У Києві за останню добу підтвердили коронавірус 95 особам (у Київській області – 12), у Львівській області – 112, у Вінницькій – 81, у Рівненській – 56, у Харківській – 52, у Волинській – 47, у Чернівецькій – 38, у Закарпатській – 35.

Летальні випадки зафіксовано у Чернівецькій області (4), Львівській і Закарпатській областях (по 3), Харківській і Волинській областях (по 2), Рівненській області і місті Києві (по 1).   

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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