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COVID-19: в Украине за сутки 683 новых больных, 426 выздоровевших

Пятница, 12 июня 2020, 08:18

За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, одновременно 426 больных выздоровели, 16 человек умерли от осложнений.

Источник: данные Центра общественного здоровья

Детали: Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 29 753 жителей Украины, более 13,5 тысяч выздоровели, 870 человек скончались.

 

По данным СНБО, ни одного случая не зафиксировано в четверг в двух областях: Херсонской и Луганской.

В Киеве за последние сутки подтвердили коронавирус 95 людям (в Киевской области – 12), во Львовской области – 112, в Винницкой – 81, в Ровенской – 56, в Харьковской – 52, в Волынской – 47, в Черновицкой – 38, в Закарпатской – 35.

Летальные случаи зафиксированы в Черновицкой области (4), Львовской и Закарпатской областях (3), Харьковской и Волынской областях (2), Ровенской области и Киеве (1).

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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