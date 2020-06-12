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До Омеляна прийшло з обшуком ДБР. У справі колишнього "регіонала"

П'ятниця, 12 червня 2020, 08:28

До будинку колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна на Київщині зранку 12 червня прийшли з обшуком працівники Державного бюро розслідувань.

Джерело: пост Омеляна у Facebook

Пряма мова: "6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз мешкаємо".

 

Деталі: В ухвалі Печерського райсуду Києва йдеться, що обшук дозволено у рамках провадження від 4 серпня 2017 року щодо подій 2014-2015 років за участю колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Геннадія Бобова та його злочинної організації.

А саме йдеться про викрадення і вбивство журналіста Василя Сергієнка 4 квітні 2014 року у Корсунь-Шевченківському Черкаської області та спробі знищити майно Приходьків у Тальному 11 липня 2015 року.

Геннадія Бобова вважають організатором та фінансистом злочинної групи.

Дім, у який прийшли з обшуком, належить Світлані Бобовій. Слідчі вважають, що у ньому можуть зберігатися докази у справі.

УП, доповнено
Теми: ОмелянДБРобшукиПартія регіоніввбивство


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