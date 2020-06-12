К Омеляну пришло с обыском ГБР. По делу бывшего "регионала"

В дом бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Киевской области утром 12 июня пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.

Источник: пост Омеляна в Facebook

Прямая речь: "6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем".

Детали: В постановлении Печерского райсуда Киева говорится, что обыск разрешен в рамках производства от 4 августа 2017 года по событиям 2014-2015 годов с участием бывшего народного депутата от "Партии регионов" Геннадия Бобовая и его преступной организации.

А именно речь идет о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области и о попытке уничтожить имущество Приходько в Тальном 11 июля 2015 года.

Производство связывают с преступлениями, совершенными в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Геннадия Бобова считают организатором и финансистом преступной группы.

Дом, в который пришли с обыском, принадлежит Светлане Бобовой. Следователи считают, что в нем могут храниться доказательства по делу.

И.о. директора ГБР Александр Соколов заявил УП, что его подчиненные обыскивают не Омеляна: "Мы не проводим обыски у Омеляна. Мы проводим обыск у Бобова по делу Майдана".

В реестре прав собственности на этот дом числится и за Светланой Бобовой, и за Кристиной Бевзой, у которой арендует жилье Омелян.