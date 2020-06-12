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У Польщі шукають трьох українок, які втекли з самоізоляції

П'ятниця, 12 червня 2020, 09:19

У місті Пшемент у Великопольському воєводстві розшукують трьох громадянок України за втечу з самоізоляції, на якій вони мали перебувати після того, як у їхньої сусідки виявили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Dziennik.

За даними поліції, усі три приїхали до Польщі декілька днів тому. Вони працювали на одному з місцевих підприємств.

Після того, як у жінки, з якою вони проживали в одному помешканні, підтвердили коронавірус, їх зобов’язали залишатися на самоізоляції.

"Водночас, жінки вирішили втекти з будинку, у якому перебували на самоізоляції. Це вкрай безвідповідальна поведінка, тому що цілком імовірно, що вони також заражені", - зазначив представник поліції Войцех Адамчик.

За його словами, жінкам загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.

Теми: карантинкоронавірусПольща


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