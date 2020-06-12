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В Польше ищут трех украинок, которые cбежали c самоизоляции

Пятница, 12 июня 2020, 09:19
В Польше ищут трех украинок, которые cбежали c самоизоляции

В городе Пшемент в Великопольском воеводстве разыскивают трех гражданок Украины, сбежавших с самоизоляции, на которой они должны были находиться после того, как у их соседки обнаружили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dziennik.

По данным полиции, все три приехали в Польшу несколько дней назад. Они работали на одном из местных предприятий.

После того, как у женщины, с которой они проживали в одном доме, подтвердили коронавирус, их обязали оставаться на самоизоляции.

"Однако, женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, так как вполне вероятно, что они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

Темы: карантинкоронавирусПольша
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