Ресторани у Києві поки не відкриють, госпіталізація хворих із COVID зросла на 11%

У Києві поки що не можна відкрити зали ресторанів для відвідувачів, зокрема у приміщеннях торгово-розважальних центрів.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 червня

Пряма мова: "Сьогоднішня епідеміологічна ситуація у місті Києві – перехід в етап, де є відкриття ресторанів, неможливий, тому що основний показник – показник інцидентності, тобто кількість захворювань за останні 7 днів – зростає і перевищує допустимі норми, які встановлені постановою уряду.

Рішення на основі цих показників приймає регіональна комісія ТЕЮ та НС. Ними прийнято рішення, що вони не переходять у той етап, який дозволяє відкриття ресторанів безпосередньо у приміщеннях".

Деталі: 11 червня у столиці діагноз "коронавірусна хвороба" (COVID-19) підтвердили 95 особам.

Степанов також наголосив, що за 11 днів заповненість ліжок хворими з коронавірусом у Києві збільшилася з 35% до 46%. Тобто на 11% за 11 днів.

Він констатував: "У нас кожного дня росте госпіталізація людей з COVID-19".