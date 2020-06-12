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Ресторани у Києві поки не відкриють, госпіталізація хворих із COVID зросла на 11%

П'ятниця, 12 червня 2020, 09:59

У Києві поки що не можна відкрити зали ресторанів для відвідувачів, зокрема у приміщеннях торгово-розважальних центрів.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 червня  

Пряма мова: "Сьогоднішня епідеміологічна ситуація у місті Києві – перехід в етап, де є відкриття ресторанів, неможливий, тому що основний показник – показник інцидентності, тобто кількість захворювань за останні 7 днів – зростає і перевищує допустимі норми, які встановлені постановою уряду.   

Рішення на основі цих показників приймає регіональна комісія ТЕЮ та НС. Ними прийнято рішення, що вони не переходять у той етап, який дозволяє відкриття ресторанів безпосередньо у приміщеннях".

Деталі: 11 червня у столиці діагноз "коронавірусна хвороба" (COVID-19) підтвердили 95 особам.

Степанов також наголосив, що за 11 днів заповненість ліжок хворими з коронавірусом у Києві збільшилася з 35% до 46%. Тобто на 11% за 11 днів.

Він констатував: "У нас кожного дня росте госпіталізація людей з COVID-19".

Теми: коронавірусКиївкарантин


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