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Рестораны в Киеве пока не откроют, госпитализация больных с COVID выросла на 11%

Пятница, 12 июня 2020, 09:59

В Киеве пока нельзя открыть залы ресторанов для посетителей, в том числе в помещениях торгово-развлекательных центров.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 июня

Прямая речь: "Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация в городе Киеве – переход в этап, где есть открытие ресторанов, невозможен, так как основной показатель – показатель инцидентности, то есть количество заболеваний за последние 7 дней – растет и превышает допустимые нормы, установленные постановлением правительства.

Решения на основе этих показателей принимает региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Ими принято решение, что они не переходят в тот этап, который позволяет открытие ресторанов непосредственно в помещениях".

Детали: 11 июня в столице диагноз "коронавирусная болезнь" (COVID-19) подтвердили 95 людям.

Степанов также отметил, что за 11 дней заполненность больничных коек больными с коронавирусом в Киеве увеличилась с 35% до 46%. То есть на 11% за 11 дней.

Он констатировал: "У нас каждый день растет госпитализация людей с COVID-19".

Темы: коронавирусКиевкарантин


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