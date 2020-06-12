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Понад 2 тисячі порушників самоізоляції сплатили штрафи – Степанов

П'ятниця, 12 червня 2020, 10:40

Понад 2 тисячі порушень самоізоляції на карантині зафіксували в Україні за час пандемії.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 червня  

Деталі: Голова МОЗ зазначив, що це питання контролює Національна поліція, зокрема, через додаток "Дій вдома".

Пряма мова Степанова: "За тою статистикою, яку я знаю, загальна кількість порушень за весь час – по-моєму, там більше 2 200 порушень. І відповідно штрафи накладаються – по-моєму, 4,3 мільйона гривень. Це ті цифри, які я по пам’яті маю від Національної поліції".

Теми: карантинштрафи


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