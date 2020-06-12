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Более 2 тысяч нарушителей самоизоляции оплатили штрафы – Степанов

Пятница, 12 июня 2020, 10:40

Более 2 тысяч нарушений самоизоляции на карантине зафиксировали в Украине за время пандемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 июня

Детали: Глава Минздрава отметил, что этот вопрос контролирует Национальная полиция, в частности, через приложение "Дій вдома".

Прямая речь Степанова: "По той статистике, которую я знаю, общее количество нарушений за все время – по-моему, там больше 2200 нарушений. И соответственно штрафы налагаются – по-моему, 4,3 миллиона гривен. Это те цифры, которые я по памяти имею от Национальной полиции".

Темы: карантинштрафы
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