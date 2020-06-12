Более 2 тысяч нарушителей самоизоляции оплатили штрафы – Степанов

Более 2 тысяч нарушений самоизоляции на карантине зафиксировали в Украине за время пандемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 июня

Детали: Глава Минздрава отметил, что этот вопрос контролирует Национальная полиция, в частности, через приложение "Дій вдома".

Прямая речь Степанова: "По той статистике, которую я знаю, общее количество нарушений за все время – по-моему, там больше 2200 нарушений. И соответственно штрафы налагаются – по-моему, 4,3 миллиона гривен. Это те цифры, которые я по памяти имею от Национальной полиции".