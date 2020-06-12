Кулеба пропонує шукати "збалансоване рішення" щодо подвійного громадянства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає за необхідне шукати "збалансоване рішення" щодо подвійного громадянства.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив вчора в ефірі програми "Право на владу".

Пряма мова: "Ми в Україні маємо знайти збалансоване рішення, щоб українці, які розсипані наразі всім світом, мали можливість не розривати зв'язок із Батьківщиною... Тому що у нас з 90-х років, коли ухвалювали Конституцію і вводили правило про єдине громадянство, ситуація геть змінилася.

Давайте дивитися правді в очі: мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. При цьому, вони хочуть залишатися громадянами України, мільйони з них допомагали Україні в найважчі для неї хвилини".

Деталі: Кулеба додав, що при цьому вважає неприпустимою наявність двох паспортів у державних службовців, а також наявність одночасно громадянства України та Російської Федерації.



"Є окупація, є окупант, який цілеспрямовано на окупованих територіях порушує міжнародне право. Це абсолютно інший юридичний випадок", - пояснив він.



Кулеба також додав, що, коментуючи це питання, представляє особисту позицію.

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