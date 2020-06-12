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Укр / Рус

Кулеба предлагает искать "сбалансированное решение" по двойному гражданству

Пятница, 12 июня 2020, 10:44

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым заняться поиском "сбалансированного решения" по двойному гражданству.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна", об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

Прямая речь: "Мы в Украине должны найти сбалансированное решение, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с Родиной... Потому что у нас с 1990-х годов, когда принимали Конституцию и вводили правило о едином гражданстве, ситуация совершенно изменилась.

Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом они хотят оставаться гражданами Украины, миллионы из них помогали Украине в самые тяжелые для нее минуты".

Детали: Кулеба добавил, что при этом считает недопустимым наличие двух паспортов у государственных служащих, а также наличие одновременно гражданства Украины и Российской Федерации.

"Есть оккупация, есть оккупант, который целенаправленно на оккупированных территориях нарушает международное право. Это совершенно другой юридический случай", - пояснил он.

Кулеба также добавил, что, комментируя этот вопрос, представляет свою личную позицию.

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДгражданствопаспорт Украина


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