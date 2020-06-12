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Спекотне літо у Києві побило уже два рекорди

П'ятниця, 12 червня 2020, 11:01

За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського, літо у столиці в 2020 році побило два спекотні рекорди вперше за 135-140 років.

Джерело: пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "10 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +26,3°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року, або 135-річної давності.

Ніч на четвер у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, температура не опустилася нижче +20,6°С. Адже торішнє попереднє рекордне значення +20,2°С перевищено на 0,4°С".

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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