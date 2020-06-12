Жаркое лето в Киеве побило уже два рекорда

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, лето в столице в 2020 году побило два жаркие рекорды впервые за 135-140 лет.

Источник: пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 26,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года или 135-летней давности.

Ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже 20,6°С. Прошлогоднее предыдущее рекордное значение 20,2°С превышено на 0,4°С".