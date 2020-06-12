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У Бельгії критикують міністра за авіапереліт між містами на відстані 50 км

П'ятниця, 12 червня 2020, 11:13

Міністр мобільності бельгійського регіону Фландрія Лідія Пітерс отримала порцію критики за політ між Брюсселем та Антверпеном – відстань між містами складає менше 50 кілометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністр у вівторок здійснила промоційний політ, організований приватною компанією ASL Group, яка з літа починає регулярні рейси з Антверпена та Брюсселя.

Пітерс заявила, що її запросили для обговорення заходів підтримки регіональних аеропортів в умовах пандемії коронавірусу. Але цей переліт спричинив хвилю протесту від екологічних активістів та політиків "зелених" партій.

"Навряд чи може бути щось  божевільнішим за це: міністр з питань мобільності, яка бере літак для подорожі у 40 кілометрів як захід підтримки (?) для одного приватного підприємця", - написав у Twitter Матіас Бієнстман, координатор політики екологічної групи Bond.

"Зелені" політики заявили, що цей крок особливо невчасний, оскільки Пітерс проводить агітацію, щоб залучити більше людей до використання велосипедів замість автотранспорту, а інші країни намагаються стримувати рейси на коротких відстанях. Поїздка потягом зайняла б близько 40 хвилин.

У відповідь на критику Пітерс заявила, що регіональні аеропорти мають економічне значення для регіону і що бізнес-рейси є ключовими для "економічного відновлення нашої економіки, нашого бізнесу та регіональних аеропортів після коронавірусної кризи".

Але міністр сказала, що вона також розуміє критику. "Звичайно, авіаційний сектор також повинен брати на себе ініціативи, щоб стати більш стійкими", - сказала Пітерс і визнала, що достатньо було б бути присутньою на пресконференції в аеропорту і не летіти літаком.

Теми: Бельгія
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