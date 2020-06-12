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Укр / Рус

В Бельгии критикуют министра за авиаперелет между городами на расстояние 50 км

Пятница, 12 июня 2020, 11:13

Министр мобильности бельгийского региона Фландрия Лидия Питерс получила порцию критики за полет между Брюсселем и Антверпеном - расстояние между городами составляет менее 50 километров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министр во вторник осуществила промо-полет, организованный частной компанией ASL Group, которая с лета начинает регулярные рейсы из Антверпена и Брюсселя.

Питерс заявила, что ее пригласили для обсуждения мер поддержки региональных аэропортов в условиях пандемии коронавируса. Но этот перелет вызвал волну протеста от экологических активистов и политиков "зеленых" партий.

"Вряд ли может быть что-то безумнее этого: министр по вопросам мобильности, которая берет самолет для путешествия в 40 километров в качестве меры поддержки (?) для одного частного предпринимателя", - написал в Twitter Матиас Биенстман, координатор политики экологической группы Bond.

"Зеленые" политики заявили, что этот шаг особенно несвоевременный, поскольку Питерс проводит агитацию, чтобы привлечь больше людей использовать велосипедов вместо автотранспорта, а другие страны пытаются сдерживать рейсы на коротких расстояниях. Поездка на поезде заняла бы около 40 минут.

В ответ на критику Питерс заявила, что региональные аэропорты имеют экономическое значение для региона и бизнес-рейсы являются ключевыми для "экономического восстановления нашей экономики, нашего бизнеса и региональных аэропортов после коронавирусного кризиса".

Но министр сказала, что она также понимает критику. "Конечно, авиационный сектор также должен брать на себя инициативы, чтобы стать более устойчивым", - сказала Питерс и признала, что достаточно было бы присутствовать на пресс-конференции в аэропорту и не лететь на самолете.

Темы: Бельгия


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