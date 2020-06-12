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СБУ потролило Росію "привітанням" з її державним святом

П'ятниця, 12 червня 2020, 11:23
СБУ потролило Росію привітанням з її державним святом

Служба безпеки України розташувала біля декількох дипломатичних установ РФ в Україні особливі біл-борди, які мають нагадувати країні-агресору про ставлення українців до її дій.

Джерело: пресслужба СБУ у Facebook

Деталі: За даними спецслужби, біля російського посольства у Києві та консульств в Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби безпеки України, а в Харкові — "гарний патріотичний мурал".

 "Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", - прокоментували в СБУ.

Нагадаємо: у п’ятницю, 12 червня, в РФ святкують День Росії.

 

Українська правда
Теми: СБУРосіякурйоз
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