СБУ потролило Росію "привітанням" з її державним святом
П'ятниця, 12 червня 2020, 11:23
Служба безпеки України розташувала біля декількох дипломатичних установ РФ в Україні особливі біл-борди, які мають нагадувати країні-агресору про ставлення українців до її дій.
Джерело: пресслужба СБУ у Facebook
Деталі: За даними спецслужби, біля російського посольства у Києві та консульств в Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби безпеки України, а в Харкові — "гарний патріотичний мурал".
"Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", - прокоментували в СБУ.
Нагадаємо: у п’ятницю, 12 червня, в РФ святкують День Росії.
Українська правда