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Укр / Рус

СБУ потролило Россию "поздравлением" с ее государственным праздником

Пятница, 12 июня 2020, 11:23

Служба безопасности Украины разместила у нескольких дипломатических учреждений РФ в Украине особенные билборды, которые должны напоминать стране-агрессору об отношении украинцев к ее действиям.

Источник: пресс-служба СБУ в Facebook

Детали: По данным спецслужбы, у российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины, а в Харькове - "хороший патриотический мурал".

"Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", - прокомментировали в СБУ.

Напомним: в пятницу, 12 июня, в РФ празднуют День России.

 

Украинская правда
Темы: СБУРосcиякурьез


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