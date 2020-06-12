Усі розділи
Укр / Рус

У справі Гандзюк з'явилися нові обставини: слідство відновлено

П'ятниця, 12 червня 2020, 11:35

Досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжене до 29 липня через нові обставини.

Джерело: прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк Андрій Сенюк у коментарі hromadske

Пряма мова: "У зв’язку з новими обставинами, що виникли, прокурором прийнято рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня".

Деталі: Крім цього, за словами прокурора, також одному з обвинувачених у справі — Володимиру Мангеру — було вручене клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Про задоволення цього клопотання прокурори проситимуть у суді.

Водночас рішення про поновлення досудового слідства стосується й іншого обвинуваченого — Олексія Левіна, але подальші інформацію щодо цього прокурор розкривати відмовився. Він лише зазначив, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.

Що передувало: 11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.

Теми: напад на Гандзюк


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд дозволив в’їзд іноземцям

Кабмін наново поділив Україну на райони: 129 замість 490

У справі Гандзюк з'явилися нові обставини: слідство відновлено

фотоДо Омеляна прийшло з обшуком ДБР. У справі колишнього "регіонала"

COVID-19: в Україні за добу 683 нових хворих, 426 одужань

“Схеми” знайшли чергові бізнес-зв’язки Медведчука з Коломойським

Усі головні новини...
напад на Гандзюк
Зеленський про резонансні справи: Аваков повинен довести до кінця справу Шеремета
Справа Гандзюк: суд над Павловським не відбувся через відсутність інтернету
Кива каже, що його рахунки не заблоковані
Останні новини
14:02
У дружини Зеленського виявили коронавірус
13:55
Кабмін схвалив оновлену програму дій уряду та внесе її до Ради
13:47
Київ ухвалив рішення про необов'язкове складання ЗНО – Кличко
13:47
фотоУ Порошенка заявляють, що за ним слідкують: вимагають пояснень Зеленського
13:42
Уряд відкриває пункти в’їзду-виїзду на межі з окупованим Кримом – віцепрем’єр
13:40
Зеленський змінив очільника Запоріжжя
13:27
ПЦУ стала на захист Порошенка від правоохоронців, нагадала про томос
13:23
10 мільйонів на е-квитки: УЗ відсторонила на період слідства керівника філії
13:01
Українці з 15 червня зможуть їздити до Албанії, США, Туреччини і Британії
12:48
Порошенко – Зеленському: Ви мені не ворог
Усі новини...