Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У справі Гандзюк з'явилися нові обставини: слідство відновлено

П'ятниця, 12 червня 2020, 11:35
У справі Гандзюк з'явилися нові обставини: слідство відновлено

Досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжене до 29 липня через нові обставини.

Джерело: прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк Андрій Сенюк у коментарі hromadske

Пряма мова: "У зв’язку з новими обставинами, що виникли, прокурором прийнято рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня".

Деталі: Крім цього, за словами прокурора, також одному з обвинувачених у справі — Володимиру Мангеру — було вручене клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Про задоволення цього клопотання прокурори проситимуть у суді.

Водночас рішення про поновлення досудового слідства стосується й іншого обвинуваченого — Олексія Левіна, але подальші інформацію щодо цього прокурор розкривати відмовився. Він лише зазначив, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.

Що передувало: 11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.

Теми: напад на Гандзюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
Усі новини...
Реклама: