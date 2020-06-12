У справі Гандзюк з'явилися нові обставини: слідство відновлено

Досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжене до 29 липня через нові обставини.

Джерело: прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк Андрій Сенюк у коментарі hromadske

Пряма мова: "У зв’язку з новими обставинами, що виникли, прокурором прийнято рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня".

Деталі: Крім цього, за словами прокурора, також одному з обвинувачених у справі — Володимиру Мангеру — було вручене клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Про задоволення цього клопотання прокурори проситимуть у суді.

Водночас рішення про поновлення досудового слідства стосується й іншого обвинуваченого — Олексія Левіна, але подальші інформацію щодо цього прокурор розкривати відмовився. Він лише зазначив, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.

Андрій Сенюк, прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк, повідомив, що 11 червня відновили досудове розслідування щодо підозрюваних Владислава Мангера та Олексія Левіна. З'явилися нові обставини у справі pic.twitter.com/qvC5FKyb20 — hromadske (@HromadskeUA) June 12, 2020

Що передувало: 11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.