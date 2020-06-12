В деле Гандзюк появились новые обстоятельства: следствие возобновили

Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

Источник: прокурор по делу убийства Екатерины Гандзюк Андрей Сенюк в комментарии hromadske

Прямая речь: "В связи с новыми обстоятельствами, возникшими, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было возобновлено 11 июня".

Детали: Кроме этого, по словам прокурора, также одному из обвиняемых по делу - Владимиру Мангеру - было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого - Алексея Левина, но дальнейшие информацию об этом прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

Андрій Сенюк, прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк, повідомив, що 11 червня відновили досудове розслідування щодо підозрюваних Владислава Мангера та Олексія Левіна. З'явилися нові обставини у справі pic.twitter.com/qvC5FKyb20 — hromadske (@HromadskeUA) June 12, 2020

Что предшествовало: 11 июнь Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.