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В деле Гандзюк появились новые обстоятельства: следствие возобновили

Пятница, 12 июня 2020, 11:35
В деле Гандзюк появились новые обстоятельства: следствие возобновили

Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

Источник: прокурор по делу убийства Екатерины Гандзюк Андрей Сенюк в комментарии hromadske

Прямая речь: "В связи с новыми обстоятельствами, возникшими, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было возобновлено 11 июня".

Детали: Кроме этого, по словам прокурора, также одному из обвиняемых по делу - Владимиру Мангеру - было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого - Алексея Левина, но дальнейшие информацию об этом прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

Что предшествовало: 11 июнь Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

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Темы: нападение на Гандзюк
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