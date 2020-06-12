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Ткаченко просить МОЗ випустити кінотеатри з карантину, назвав бажану дату

П'ятниця, 12 червня 2020, 11:57

Міністерство культури та інформполітики звернулося до Міністерства охорони здоров’я з пропозицією почати з 2 липня поетапне відкриття кінотеатрів, які не працювали через карантин.

Джерело: голова Мінкульту Олександр Ткаченко у Facebook

Пряма мова: "Запропонували МОЗ наші пропозиції щодо поетапного повернення кінотеатрів до життя з 2 липня".

Деталі: За словами Ткаченка, ця ініціатива обговорювалася на зустрічі представників кіноіндустрії, народних депутатів та міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр розповів, що спершу планувалося відкрити ці заклади 10 червня, однак виявилося, що дати світових та українських кінопрем’єр перенесені, тож була "перспектива роботи в мінус". Тому було вирішено перенести дату.

"Маю надію, що план буде розглянуто якнайшвидше. За прогнозами, нова дата дасть змогу індустрії відновити роботу вже в прибуток. А відвідувачі, у свою чергу, нарешті отримають нагоду безпечного перегляду фільмів у кіно з дотриманням усіх санітарних норм", - зауважив Ткаченко.

Українська правда
Теми: кінокарантинТкаченкоМОЗкоронавірус


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