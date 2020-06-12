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Ткаченко просит Минздрав выпустить кинотеатры из карантина, назвал желаемую дату

Пятница, 12 июня 2020, 11:57

Министерство культуры и информполитики обратилось в Министерство здравоохранения с предложением начать со 2 июля поэтапное открытие кинотеатров, которые не работали из-за карантина.

Источник: глава Минкульта Александр Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Предложили Минздраву наши предложения по поэтапному возвращению кинотеатров к жизни со 2 июля".

Детали: По словам Ткаченко, эта инициатива обсуждалась на встрече представителей киноиндустрии, народных депутатов и министра здравоохранения Максима Степанова.

Министр рассказал, что сначала планировалось открыть эти учреждения 10 июня, однако оказалось, что даты мировых и украинских кинопремьер перенесены, из-за чего была "перспектива работы в минус". Поэтому было решено перенести дату.

"Надеюсь, что план будет рассмотрен как можно скорее. По прогнозам, новая дата позволит индустрии возобновить работу уже в прибыль. А посетители, в свою очередь, наконец-то получат возможность безопасного просмотра фильмов в кино с соблюдением всех санитарных норм", - отметил Ткаченко.

Украинская правда
Темы: кинокарантинТкаченкоМинздравкоронавирус


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