Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин открывает пункты на границе с оккупированным Крымом - вицепремьер

Пятница, 12 июня 2020, 13:42
Кабмин открывает пункты на границе с оккупированным Крымом - вицепремьер
Радио Свобода

Кабмин принял решение возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г.Севастополь с 15 июня.

Источник: вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба Минреинтеграции

Прямая речь: "Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в АР Крым с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня".

Детали: Должны возобновить работу пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Отмечается, что для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекает границу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.

Примечание: Пограничники открывают пункты пропуска после официального обнародования решения Кабинета министров.

Что предшествовало: Правительство решило возобновить работу КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Донецкой и Луганской областью: "Марьинка" и "Станица Луганская". В то же время боевики заблокировали переход и не пропускают граждан ни под какими предлогами.

Почему это важно: В Украине на данный момент действует режим адаптивного карантина. В правительстве объясняют, что принимают решения об открытии пунктов пропуска, учитывая то, что за период жестких ограничений на передвижение у людей накопилось много проблем гуманитарного характера.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкарантин
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...