Кабмин открывает пункты на границе с оккупированным Крымом - вицепремьер

Кабмин принял решение возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г.Севастополь с 15 июня.

Источник: вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба Минреинтеграции

Прямая речь: "Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в АР Крым с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня".

Детали: Должны возобновить работу пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Отмечается, что для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекает границу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.

Примечание: Пограничники открывают пункты пропуска после официального обнародования решения Кабинета министров.

Что предшествовало: Правительство решило возобновить работу КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Донецкой и Луганской областью: "Марьинка" и "Станица Луганская". В то же время боевики заблокировали переход и не пропускают граждан ни под какими предлогами.

Почему это важно: В Украине на данный момент действует режим адаптивного карантина. В правительстве объясняют, что принимают решения об открытии пунктов пропуска, учитывая то, что за период жестких ограничений на передвижение у людей накопилось много проблем гуманитарного характера.