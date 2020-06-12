Все разделы
Укр / Рус

Кабмин открывает пункты на границе с оккупированным Крымом - вицепремьер

Пятница, 12 июня 2020, 13:42
Радио Свобода

Кабмин принял решение возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г.Севастополь с 15 июня.

Источник: вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба Минреинтеграции

Прямая речь: "Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в АР Крым с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня".

Детали: Должны возобновить работу пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Отмечается, что для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекает границу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.

Примечание: Пограничники открывают пункты пропуска после официального обнародования решения Кабинета министров.

Что предшествовало: Правительство решило возобновить работу КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Донецкой и Луганской областью: "Марьинка" и "Станица Луганская". В то же время боевики заблокировали переход и не пропускают граждан ни под какими предлогами.

Почему это важно: В Украине на данный момент действует режим адаптивного карантина. В правительстве объясняют, что принимают решения об открытии пунктов пропуска, учитывая то, что за период жестких ограничений на передвижение у людей накопилось много проблем гуманитарного характера.

Украинская правда
Темы: Крымкарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
Крым
В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт
В оккупированном Крыму ФСБ задержала крымского татарина
Шмыгаль: Возобновление поставок воды в оккупированный Крым не на повестке дня
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!