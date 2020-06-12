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У Порошенка заявляють, що за ним слідкують: вимагають пояснень Зеленського

П'ятниця, 12 червня 2020, 13:47
У Порошенка заявляють, що за ним слідкують: вимагають пояснень Зеленського

Фракція "Європейська солідарність" заявила, що за лідером партії п’ятим президентом Петром Порошенком ведеться незаконне стеження і вимагає пояснень від президента Володимира Зеленського.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Пряма мова співголови фракції "Євросолідарність" Артура Герасимова: "Вчора неподалік від його дому були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota та Volkswagen, та мікроавтобус Volkswagen, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися, назвати себе.

А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких номерів в природі не існує. І в базі номерів цих номерів немає. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття і підтверджує той факт, що за Петром Порошенко ведеться незаконне стеження".

Деталі: Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання Порошенка.

 

Через це "Євросолідарність" вимагає від Зеленського пояснення, "хто і з якою метою санкціонує незаконні стеження за Порошенком: "Ми звертаємося до Зеленського, який, як ми всі почули із заяв його соратників, зосередив у себе абсолютну владу в країні:  хто веде це незаконне стеження?".

Герасимов заявив, що "Євросолідарність" вимагає від Зеленського відповісти на три питання: хто віддав наказ про незаконне стеження за Порошенком, хто веде це незаконне стеження за Порошенком, кого ще з лідерів опозиції незаконно прослуховують.

 
 
 
 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенко
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