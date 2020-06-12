У Порошенко заявляют, что за ним следят: требуют объяснений Зеленского

Фракция "Европейская солидарность" заявила, что за лидером партии пятым президентом Петром Порошенко ведется незаконная слежка и требует объяснений от президента Владимира Зеленского.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Прямая речь сопредседателя фракции "Евросолидарнисть" Артура Герасимова: "Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя.

А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка".

Детали: Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи дома Порошенко.

Из-за этого "Евросолидарнисть" требует от Зеленского объяснения, "кто и с какой целью санкционирует незаконные слежения за Порошенко:" Мы обращаемся к Зеленскому, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: кто ведет эту незаконную слежку?".

Герасимов заявил, что "Евросолидарнисть" требует от Зеленского ответить на три вопроса: кто отдал приказ о незаконной слежке за Порошенко, кто ведет эту незаконную слежку, кого еще из лидеров оппозиции незаконно прослушивают.