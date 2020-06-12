У дружини президента України виявили коронавірус

У дружини президента Володимира Зеленської Олени лабораторно підтвердили коронавірус.

Джерело: Зеленська в Інстаграм, Офіс президента

Пряма мова: "Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів...

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Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку".



Деталі: Глава держави і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні.

Дружина президента закликала українців не втрачати пильність. Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятати, що від кожного залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомих людей.

Офіс президента уточнює, що перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

Наголошується: під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

Що було раніше: В інтерв’ю "Українській правді" президент Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно". Проте від цієї ідеї відмовились.