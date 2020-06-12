"Креатив" заступників Черновецького: Київ змусив демонтувати опору ТРЦ на дорозі

Компанія "Kyivproekt Development", яка будує ТРЦ "April City" на проспекті Леся Курбаса 20 у Києві, демонтує колону, яку при будівництві винесли на проїжджу частину.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook, сайт Kyivproekt Development, Liga.net

Деталі: 6 червня в соцмережах з'явилися фото будівництва ТРЦ "April City" на станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога", на яких видно, що будівництво зайняла одну смугу проїжджої частини. Знімки викликали резонанс.

Мер відреагував на це і наголосив, що "земельну ділянку для зведення цього ТРЦ Київрада виділила ще в 2010 році".

Пряма мова Кличка: "Друзі! Місто змусило забудовника прибрати витвір будівельного "креативу" з дороги на проспекті Леся Курбаса.



Як тільки з’явилася інформація, місто одразу направило на будівництво комісію з перевіркою. Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації "Київавтодор" звернулось до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення.



Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі!

До того ж, фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки нанесених місту збитків. І забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію.

Але після деяких аргументів щодо можливих "перспектив" місто змусило забудовника погодитися і прибрати витвір будівельного "креативу" з дороги. Власним коштом. Вчора під вечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини. І також відновить там дорогу.".

Дослівно Kyivproekt Development: "Щодо ситуації із встановленням опори конструкції на будівництві за адресою пр-т Леся Курбаса, 20, хочемо повідомити наступне. По-перше, хочемо принести свої вибачення усім, кому це спричинило незручності.

Ми не будемо витрачати ваш час, пояснюючи вам причини цієї прикрої ситуації. Натомість ми вирішили у найближчі строки власним коштом знести опору, яка заважає руху, та відновити дорожнє покриття на цьому місці.

По-друге, інформуємо, що ми вирішили зробити соціальний проект для мешканців району. Форму та зміст якого ми будемо обговорювати з громадою".

Довідка: ТРЦ "April City" – це друга черга ТЦ "Апрель". Перша черга проекту в 6 000 кв. м була введена в експлуатацію в 2014 році. Друга черга мала стати більш масштабною: загальна площа – 90 900 кв.м. Її планували закінчити в 2020 році.

ТРЦ будують над дорогами: всередині комплексу буде транспортний вузол, який об'єднає кінцеву станцію швидкісного трамвая, 8 зупинок громадського транспорту і паркінг на 1300 авто.

На початку будівництва в 2016 році були закриті всі трамвайні лінії на проспекті, над ними звели конструкцію ТРЦ. У 2019 році до Кільцевої дороги запустили трамвай №3.

ТРЦ будують колишні чиновники Київської міськради часів Леоніда Черновецького – Денис Басс і Віталій Журавський. Обидва працювали заступниками мера Черновецького до 2010 року.

Згідно з паспортом об'єкта, замовник будівництва ТРЦ "April City" – ТОВ "Фаворит-Поліс". Компанія належить кіпрській фірмі Valdeze Limited, бенефіціаром якої в ЄДР вказано Якова Басса, батька Дениса Басса.

Журавський із ТРЦ "April City" пов'язаний через компанію Венера Інвест Контракт (директор компанії – Олеся Свирида, яка була помічницею Журавського, коли той був нардепом).

У фахівців безпечність конструкції ТРЦ на проспекті Курбаса викликає сумніви.