"Креатив" заместителей Черновецкого: Киев заставил демонтировать опору ТРЦ на дороге

Компания "Kyivproekt Development", которая строит ТРЦ "April City" на проспекте Леся Курбаса 20 в Киеве, демонтирует колонну, которую при строительстве вынесли на проезжую часть.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Facebook, сайт Kyivproekt Development, Liga.net

Детали: 6 июня в соцсетях появились фото строительства ТРЦ "April City" на станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога", на которых видно, что строительство заняла одну полосу проезжей части. Снимки вызвали резонанс.

Мэр отреагировал на это и подчеркнул, что "земельный участок для строительства этого ТРЦ Киевсовет выделил еще в 2010 году".

Прямая речь Кличко: "Друзья! Город заставил застройщика убрать произведение строительного "креатива" с дороги на проспекте Леся Курбаса.

Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района обнаружили нарушение границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции на счет реагирования на правонарушения.

Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге!

К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию.

Но после некоторых аргументов относительно возможных "перспектив" город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного "креатива" с дороги. За свой счет. Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу".

Дословно Kyivproekt Development: "О ситуации с установлением опоры конструкции на строительстве по адресу пр-т Леся Курбаса, 20 хотим сообщить следующее. Во-первых, хотим принести свои извинения всем, кому это повлекло неудобства.

Мы не будем тратить ваше время, объясняя вам причины этой досадной ситуации. Вместо этого мы решили в ближайшие сроки за свой счет снести опору, которая мешает движению, и восстановить дорожное покрытие на этом месте.

Во-вторых, информируем, что мы решили сделать социальный проект для жителей района. Форму и содержание которого мы будем обсуждать с общественностью".

Справка: ТРЦ "April City" – это вторая очередь ТЦ "Апрель". Первая очередь проекта в 6000 кв. м была введена в эксплуатацию в 2014 году. Вторая очередь должна была стать более масштабной: общая площадь – 90 900 кв.м. Ее планировали закончить в 2020 году.

ТРЦ строят над дорогами: внутри комплекса будет транспортный узел, который объединит конечную станцию ​​скоростного трамвая, 8 остановок общественного транспорта и паркинг на 1300 авто.

В начале строительства в 2016 году были закрыты все трамвайные линии на проспекте, над ними построили конструкцию ТРЦ. В 2019 году до Кольцевой дороги запустили трамвай №3.

ТРЦ строят бывшие чиновники Киевского горсовета времен Леонида Черновецкого – Денис Басс и Виталий Журавский. Оба работали заместителями мэра Черновецкого до 2010 года.

Согласно паспорту объекта, заказчик строительства ТРЦ "April City" – ООО "Фаворит-Полис". Компания принадлежит кипрской фирме Valdeze Limited, бенефициаром которой в ЕГР указан Яков Басс, отец Дениса Басса.

Журавский с ТРЦ "April City" связан через компанию Венера Инвест Контракт (директор компании – Олеся Свирида, которая была помощницей Журавского, когда тот был нардепом).

У специалистов безопасность конструкции ТРЦ на проспекте Курбаса вызывает сомнения.