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Експосадовець "УЗ" дозволив незаконно видобути 340 тисяч кубічних метрів нард – поліція

П'ятниця, 12 червня 2020, 14:36
Експосадовець УЗ дозволив незаконно видобути 340 тисяч кубічних метрів нард – поліція

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику підрозділу АТ "Укрзалізниця" через службову недбалість, що призвела до збитків у понад 854 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Службова недбалість посадовця спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у сфері охорони навколишнього середовища.

На території підпорядкованих підрозділів АТ "Укрзалізниця" здійснювалося видобування корисних копалин без дозвільної документації. 340 тисяч кубічних метрів нард видобули шляхом підриву родовищ".

Деталі: Повідомляється, що недбалість посадовця призвела до збитків у понад 854 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) ККУ. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вживаються заходи щодо відшкодування збитків та обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницяполіція
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