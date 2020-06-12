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Экс-чиновник "УЗ" позволил незаконно добыть 340 тысяч кубических метров нард – полиция

Пятница, 12 июня 2020, 14:36
Экс-чиновник УЗ позволил незаконно добыть 340 тысяч кубических метров нард – полиция

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения АО "Укрзализныця" из-за служебной халатности, которая привела к убыткам в более чем 854 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Служебная халатность должностного лица повлекла тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в сфере охраны окружающей среды.

На территории подчиненных подразделений АО "Укрзализныця" осуществлялась добыча полезных ископаемых без разрешительной документации. 340 тысяч кубических метров нард добыли путем подрыва месторождений".

Детали: Сообщается, что небрежность чиновника привела к убыткам в более чем 854 миллиона гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Принимаются меры по возмещению ущерба и избрании подозреваемому меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяполиция
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