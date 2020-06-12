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Окупанти висунули умови пропуску на Донбас  

П'ятниця, 12 червня 2020, 15:43
Окупанти висунули умови пропуску на Донбас  

Бойовики тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вимагають, аби КПВВ на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією.

Джерело: пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, коментар "Українській правді" начальника відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олега Бойка

Дослівно: "Підконтрольна РФ окупаційна "влада" висунула абсолютно неприйнятні умови: заявила про готовність випускати людей на вільну частину Донбасу, але впускати назад на ТОТ ДЛО тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією".

Деталі: З 10 червня в Україні дозволили в обмеженому режимі роботу двох КПВВ на Донбасі – "Марїнка" (Донецька область) та "Станиця Луганська" (Луганська область) – для руху громадян з соціально-гуманітарною метою.

У міністерстві зазначають, що про це завчасно повідомили окупаційні адміністрації, але вони "синхронно відмовилися розблокувати рух через лінію розмежування з однаковими неадекватними поясненнями".

Відзначається, що на окупованих територіях нараховується понад 280 тисяч громадян, які мають можливість отримати пенсії і соціальні виплати на території підконтрольній уряду.

У МінТОТ вважають, що формування і узгодження списків на таку кількість людей є недоцільним.

Там підозрюють, що подібна реакція бойовиків пояснюється – небажанням випускати з окупації дітей, які збираються навчатися в українських вишах.

Крім того, 12 червня Кабмін вирішив відновити з 15 червня роботу всіх КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Окупанти в Криму з 15 червня збираються послабити карантинні обмеження, у тому числі – для приїжджих з регіонів Росії.

Начальник відділу комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ Олег Бойко у коментарі "Українській правді" повідомив, що наразі жодну особу бойовики не пропустили.

Пряма мова Бойка: "Дві особи на автомобілі, яких учора пропустили через КПВВ "Мар’їнка", досі залишаються перед блокпостом бойовиків. Там і ночували".

Українська правда

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Теми: ДонбаскарантинОРДЛОкоронавірусПрикордонна служба
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