Оккупанты выдвинули условия пропуска на Донбасс

Боевики временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей требуют, чтобы КПВВ на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.

Источник: пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, комментарий "Украинской правде" начальника отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ Олега Бойко

Дословно МинВОТ: "Подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на ВОТ ДЛО только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией".

Детали: С 10 июня в Украине разрешили в ограниченном режиме работу двух КПВВ на Донбассе - "Маринка" (Донецкая область) и "Станица Луганская" (Луганская область) - для движения граждан с социально-гуманитарной целью.

В министерстве отмечают, что об этом заблаговременно сообщили оккупационным администрациям, но "они синхронно отказались разблокировать движение через линию разграничения с одинаковыми неадекватными объяснениями".

Отмечается, что на оккупированных территориях насчитывается более 280 тысяч граждан, имеющих возможность получить пенсии и социальные выплаты на территории подконтрольной правительству.

В МинВОТ считают, что формирование и согласование списков на такое количество людей является нецелесообразным.

Там подозревают, что подобная реакция боевиков объясняется нежеланием выпускать из оккупации детей, которые собираются учиться в украинских вузах.

Кроме того, 12 июня Кабмин решил восстановить с 15 июня работу всех КПВВ на админгранице с временно оккупированным Россией Крымом.

Оккупанты в Крыму с 15 июня собираются ослабить карантин, в том числе - для приезжих из регионов России.

Начальник отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ Олег Бойко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что сейчас ни одного человека боевики не пропустили.

Прямая речь Бойко: "Два человека на автомобиле, которых вчера пропустили через КПВВ "Марьинка", до сих пор остаются перед блокпостом боевиков. Там и ночевали".