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Brexit: Британія офіційно повідомила ЄС, що не продовжить перехідний період

П'ятниця, 12 червня 2020, 15:52

Велика Британія офіційно повідомила ЄС, що не буде продовжувати перехідний період, який закінчується 31 грудня цього року. 

Про це заявив міністр кабінету міністрів Британії Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

Його заява пролунала після того, як перші міністри Шотландії та Уельсу написали Борису Джонсону з закликом продовжити перехідний період.

Гоув повідомив, що провів конструктивну зустріч спільного комітету ЄС з віцепрезидентом Єврокомісії Марешом Шефчовичем.

"Я офіційно підтвердив, що Велика Британія не продовжить перехідний період, і момент для продовження вже минув. 1 січня 2021 року ми візьмемо на себе контроль і повернемо свою політичну та економічну незалежність", - заявив Гоув.

Лідери Шотландії та Уельсу  у п’ятницю заявили, що вихід з перехідного періоду в кінці року буде надзвичайно необачним, особливо на тлі кризи з COVID-19.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і це при тому, що сторони повинні до 1 липня дійти згоди про те, чи буде продовжено перехідний період.

Джонсон і його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати період, який закінчується 31 грудня.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.

Теми: БританіяЄС


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