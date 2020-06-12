Brexit: Британія офіційно повідомила ЄС, що не продовжить перехідний період

Велика Британія офіційно повідомила ЄС, що не буде продовжувати перехідний період, який закінчується 31 грудня цього року.

Про це заявив міністр кабінету міністрів Британії Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

Його заява пролунала після того, як перші міністри Шотландії та Уельсу написали Борису Джонсону з закликом продовжити перехідний період.

Гоув повідомив, що провів конструктивну зустріч спільного комітету ЄС з віцепрезидентом Єврокомісії Марешом Шефчовичем.

"Я офіційно підтвердив, що Велика Британія не продовжить перехідний період, і момент для продовження вже минув. 1 січня 2021 року ми візьмемо на себе контроль і повернемо свою політичну та економічну незалежність", - заявив Гоув.

Лідери Шотландії та Уельсу у п’ятницю заявили, що вихід з перехідного періоду в кінці року буде надзвичайно необачним, особливо на тлі кризи з COVID-19.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і це при тому, що сторони повинні до 1 липня дійти згоди про те, чи буде продовжено перехідний період.

Джонсон і його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати період, який закінчується 31 грудня.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.