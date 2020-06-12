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Brexit: Британия официально сообщила ЕС, что не продлит переходный период

Пятница, 12 июня 2020, 15:52

Великобритания официально сообщила ЕС, что не будет продлевать переходный период, который заканчивается 31 декабря этого года.

Об этом заявил министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

Его заявление прозвучало после того, как первые министры Шотландии и Уэльса написали Борису Джонсону с призывом продлить переходный период.

Гоув сообщил, что провел конструктивную встречу совместного комитета ЕС с вице-президентом Еврокомиссии Марошом Шефчовичем.

"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период, и момент для продления уже прошел. 1 января 2021 года мы возьмем на себя контроль и вернем свою политическую и экономическую независимость", - заявил Гоув.

Лидеры Шотландии и Уэльса в пятницу заявили, что выход из переходного периода в конце года будет очень опрометчивым, особенно на фоне кризиса с COVID-19.

Переговоры по Brexit практически зашли в тупик, и это при том, что стороны должны до 1 июля договориться о том, будет ли продлен переходный период.

Джонсон и его правительство неоднократно настаивали на том, что они не хотят продлевать период, который заканчивается 31 декабря.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.

Темы: БританияЕС


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