Зеленський пропонує повернути питання Криму на порядок денний

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном запропонував повернути питання щодо повернення окупованого Росією Криму на порядок денний.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Прем'єр-міністр Швеції підтримав мою пропозицію повернути питання Криму на порядок денний. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму".

Деталі: За словами Зеленського, у нього зі Левеном спільні погляди на європейське майбутнє України.

Президент додав, що під час відеоконференції лідерів Східного партнерства відстоюватиме фіксацію європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримку територіальної цілісності партнерів, подальшу інтеграцію ринків з ЄС.

.@SwedishPM підтримав мою пропозицію повернути питання Криму на порядок денний. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму. #Крим 🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2020