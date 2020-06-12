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Зеленский предлагает вернуть вопрос Крыма на повестку дня

Пятница, 12 июня 2020, 16:22
Зеленский предлагает вернуть вопрос Крыма на повестку дня
Фото УП

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном предложил вернуть вопрос о возвращении Украине оккупированного Россией Крыма на повестку дня.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос о прекращении войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма".

Детали: По словам Зеленского, у него с Левеном общие взгляды на европейское будущее Украины.

Президент добавил, что во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства будет отстаивать фиксацию европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержку территориальной целостности партнеров, дальнейшую интеграцию рынков с ЕС.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКрымДонбассоккупацияРосcия
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