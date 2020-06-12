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У Грузії заявили, що не псуватимуть відносини з Києвом через Саакашвілі

П'ятниця, 12 червня 2020, 16:50
У Грузії заявили, що не псуватимуть відносини з Києвом через Саакашвілі

Глава МЗС Грузії Давид Залкаліані заявив, що Тбілісі не допустить, щоб стратегічні відносини з Києвом були зіпсовані через експрезидента, голови виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Про це він в п'ятницю заявив журналістам, коментуючи виклик посла України Ігоря Долгова в грузинське зовнішньополітичне відомство, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Виходячи з наших стратегічних відносин, ми не допустимо, щоб через одну засуджену і розшукувану людину [Саакашвілі] наше партнерство опинилося під загрозою", - сказав Залкаліані.

Посла України в Грузії викликали в МЗС у четвер після того, як Саакашвілі в Facebook опублікував відеозвернення із закликом до всіх опозиційних партій Грузії об'єднатися на парламентських виборах у жовтні цього року. Він також заявив, що" не збирається дивитися на знищення Грузії", а сам на виборах буде"на передовій".

Після зустрічі в МЗС український дипломат заявив, що слова Саакашвілі були особистою думкою людини, яка, незважаючи на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ України, не є офіційним представником Києва.

"Навіть якщо він не займав би якусь посаду і був би пересічним громадянином, наше законодавство категорично забороняє іноземному громадянину втручатися в наш виборчий процес", - додав глава МЗС Грузії.

Нагадаємо, 8 травня Грузія відкликала свого посла у Києві  Теймураза Шарашенідзе для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузіяУкраїнаМЗС
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