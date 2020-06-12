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В Грузии заявили, что не будут портить отношения с Киевом из-за Саакашвили

Пятница, 12 июня 2020, 16:50
В Грузии заявили, что не будут портить отношения с Киевом из-за Саакашвили

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом он в пятницу заявил журналистам, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", - сказал Залкалиани.

Посла Украины в Грузии вызвали в МИД в четверг после того, как Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года. Он также заявил, что "не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет "на передовой".

После встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины, не является официальным представителем Киева.

"Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", - добавил глава МИД Грузии.

Напомним, 8 мая Грузия отозвала своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ.

Темы: СаакашвилиГрузияУкраинаМИД
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