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ЦВК зареєструвала нового нардепа від "слуг"

П'ятниця, 12 червня 2020, 17:30

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата №138 від партії "Слуга народу" Дениса Маслова.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: 12 червня відбулося чергове засідання ЦВК, під час якого Комісія зареєструвала народного депутата України Маслова, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Маслова входить у парламент замість Олександра Ткаченка, якого обрали міністром культури.

Довідково: Денис Маслов працював суддею Дніпровського райсуду міста Дніпродзержинська, про що свідчить його декларація за 2018 рік. Займав керівні пости в юридичних компаніях.

Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Українська правда
Теми: ЦВКСлуга народу


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