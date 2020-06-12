ЦВК зареєструвала нового нардепа від "слуг"

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата №138 від партії "Слуга народу" Дениса Маслова.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: 12 червня відбулося чергове засідання ЦВК, під час якого Комісія зареєструвала народного депутата України Маслова, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Маслова входить у парламент замість Олександра Ткаченка, якого обрали міністром культури.

Довідково: Денис Маслов працював суддею Дніпровського райсуду міста Дніпродзержинська, про що свідчить його декларація за 2018 рік. Займав керівні пости в юридичних компаніях.

Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".