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ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "слуг"

Пятница, 12 июня 2020, 17:30
ЦИК зарегистрировала нового нардепа от слуг

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата №138 от партии "Слуга народа" Дениса Маслова.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: 12 июня состоялось очередное заседание ЦИК, во время которого Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Маслова, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Маслова входит в парламент вместо Александра Ткаченко, которого избрали министром культуры.

Справка: Денис Маслов работал судьей Днепровского райсуда города Днепродзержинска, о чем свидетельствует его декларация за 2018 год. Занимал руководящие посты в юридических компаниях.

Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Украинская правда
Темы: ЦИКСлуга народа
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