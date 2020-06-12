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У Княжичах підстрелили депутата райради: посварились через дітей

П'ятниця, 12 червня 2020, 17:38
У Княжичах підстрелили депутата райради: посварились через дітей

У селі Княжичі, неподалік від Києва, внаслідок конфлікту між сусідами отримав вогнепальне поранення депутат Броварської районної ради.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Дослівно: "Конфлікт між односельцями виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. Під час інциденту батько дитини здійснив постріли у бік свого сусіда. Потерпілим виявився депутат Броварської районної ради, у нього поранення нижніх кінцівок".  

Деталі: У поліції повідомили, що отримали повідомлення про подію о 15 годині. На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

Відзначається, що у стрілка на місці події вилучили газову зброю, яка перероблена на травматичну. ЇЇ направили на проведення експертизи.

За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Потерпілому депутату видали постанову на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню отриманих тілесних ушкоджень.

За її результатами буде прийнята остаточна кваліфікація та оголошено про підозру порушнику.

 
 

У соцмережі повідомляють, що конфлікт стався між депутатом Ігором Фірсовим та чоловіком на ім'я Павло Мацепа. За Мацепу заступився депутат Київської облради Олег Кищук.

Українська правда
Теми: Бровариполіція
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